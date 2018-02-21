Yeni bir haber kanalı daha geliyor

MEDYARADAR - Haber televizyonlarına yeni bir kanal daha ekleniyor: TR Haber

Televizyonun sahibi Türkiye'nin en eski internet sitelerinden Deniz Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci Recep Canpolat.

Kanalı, televizyon dünyasının deneyimli isimleri Salih Selçuk ile Yavuz Oğhan yayına hazırlıyor.

Bugünlerde harıl harıl televizyonda yer alacak gazetecilerle görüşmeler yapan, televizyonun prototipini belirlemeye çalışan kanal yönetimi 19 Mayıs'ta yayına başlamayı planlıyor.

TR Haber'de 24 saat haber ve haber programları yer alacak.

Kanalda Türkiye'nin tanıdığı yüzler olacak.

Kanal yönetiminin yaptığı açıklamaya göre; TR Haber haberi tarafsız kime yaradığına bakmadan, kimi kızdırdığını düşünmeden verecek.Haberi vermekle kalmayacak hem haberin hikayesini hem de "aslında ne oldu ve ne olacak" sorularına da uzmanlarla, ama her konuda uzman olanlarla değil konusunda uzman olanlarla yanıt arayacak.