Medyaya bir tepki de İYİ Parti'den: Tayyip Bey tuvalete gitse...

Medyanın muhalefete yönelik tutumuna bir tepki de İYİ Parti'den geldi.

Muharrem İnce, medya ambargosu devam ederse bunu yapacak

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin bugün gerçekleştirdiği Mersin mitingine yayınlarında yer vermeyen medya kuruluşlarını eleştirdi.

CHP'li vekilden medyaya 'İnce-Erdoğan' tepkisi

Çıray şunları kaydetti; “İYİ Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener Mersin’de muazzam bir miting yapıyor tv’lerde çıt yok. Ama AKP İstanbul İl Başkanlığı kongresi yorumlarla canlı yayınlarda. Buna rağmen anketlerde toplumun %70’i İYİ Parti yükseliyor diyor ve genç seçmenlerin %62’si İYİ Parti’ye oy verecek” diye tepksini dile getirdi.

Öte yandan İYİ Parti'li Lütfü Türkkan da yaptığı "Meral Akşener Mersin’de konuşuyor, vergimizle var olan @trt ‘de ses yok. Tayyip Bey, Binali Bey tuvalete gitse naklen yayınlayan bu kurumun Genel Müdürü @erenibrahim ‘e tepkilerinizi iletmek ister misiniz?" açıklamayla medyaya tepki gösterdi.