CHP'li vekilden medyaya 'İnce-Erdoğan' tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yalova'da gerçekleştirdiği ilk mitingini canlı yayınlamayan bugün AKP'nin İstanbul Kongresi'ni sabahtan beri canlı yayınlayan medyaya tepki gösterdi.

Muharrem İnce, medya ambargosu devam ederse bunu yapacak



"AYDIN DOĞAN'IN MEDYASINA BU GÜNLER İÇİN EL KOYDULAR"



CHP'li Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Doğan'ın medyasına bu günler için el koydular. CNN TÜRK, Kanal D, Hürriyet, Posta muhalefetin söylemlerini halka ulaştırırsa gerçekler görülür diye korkuyorlar... Medyanın yüzde 90'ını kontrol etseniz de yenileceksiniz... Çünkü mert değil namertsiniz... Korkaksınız..." dedi.



AA'YA ZOR SORU: AKP'NİN YAYIN ORGANI MISINIZ?



Öte yandan Erdoğan'ın yaptığı her konuşmayı canlı yayın linki ile sosyal medya hesabından duyuran devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'na da tepki göstererek, "Muharrem İnce'nin açıklamasını neden canlı yayınlamıyorsunuz? Siz AKP'nin yayın organı mısınız?" diye sordu.



BİR UYARI DA YSK'YA

CHP'li vekil, YSK'yı da uyararak "Görevinizi yerine getirin ve medyanın tüm adaylara eşit koşulları sağlaması için gerekenleri yapın" dedi.