Orhan Gencebay'dan Kenan Evren sorusuna yanıt

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Habertürk TV'de yayınlanan Sevilay Yılman'ın sunduğu 'Sevilay Soruyor' programının konuğu oldu... Orhan Gencebay milyonların diline dolanan o şarkıyı yaptı.. 'Batsın Bu Dünya' dedi. Peki o günlerden bugünlere ne kattı? Hala 'Batsın Bu Dünya' diyebiliyor mu? Sevilay Yılman'ı Gencebay'ın ofisinde Orhan Gencebay'ın oğlu Altan karşıladı.

İşte Orhan Gencebay'ın açıklamalarından satır başları;

Burası benim çalışma yerim arkadaşlarımı, eşimi dostumu burada ağırlıyorum. Orhan Gencebay, Yılman'ın sazını sorması üzerine, "Sazım 50 yaşında tüm bestelerimi onunla yaptım" dedi.

"BAĞLAMANIN ADINI BEN MANDOLİN SANIYORDUM"

Ben mandolini bağlama sanıyordum. 6 yaşındayken ailem bana mandolin aldı. Biz demokrat bir aileydik 4 kişiydik babamın ve annemin sesi çok güzeldi. Babam bana hem ilham verdi hem beni teşvik etti.

Benim asıl doğum yerim Samsun ama biz, ben 14 yaşındayken İstanbul'a Kasımpaşa'ya göçtük. Ben aynı zamanda Kasımpaşalıyım."

"SAVARONA'DA MERASİM BÖLÜĞÜNDE GÖREV YAPTIM"

Yılman'ın "Orhan Bey size desem 'kaç tane besteniz var' diye sorsam..." sorusu üzerine Gencebay, "600 civarı bestem var yapıp söylemediğim 500 ama toplamda 1000 üzerinde vardır. Şu anda 70 tane bitmiş eserim var aslında ama yarım yarım 500'ün üzerinde bitecek." yantını verdi.

"KEŞKE BATSIN DÜNYA'YI YAPMASAYDIM"

'Keşke 70'lerde o dönem olmasaydı ben de o şarkıyı yapmasaydım' diyorum. O zaman ülkemizin içinde bulunduğu durum şartlar çok kötüydü. Ben de o günleri yaşayan hisseden kişilerden biriydim. Herkeste böyle bir tepki vardı böyle bir dünya olacağına batıralım yenisini yapalım.

"YILMAZ GÜNEY ÇOK SEVDİĞİM BİR AĞABEYİMDİ"

Rahmetli ile ben Kızılırmak Karakoyun filmi vardır onun ben onun müzik direktörlüğünü yaptım. Daha sonra bende ünlenince film çekecektim söz verdiğim bir ağabeyimiz vardı ondan sonra Yılmaz Ağabey ile beraber olacaktık sonra bazı olaylardan dolayı hapise girdi ben Erman Film'le anlaştım.

Sevilay Yılman, Orhan Gencebay'ı TRT İstanbul Radyosu'na götürdü...

"50 SENEDİR TRT İSTANBUL'A UĞRAMAMIŞTIM"

Bütün müzisyenlerin hayalinde TRT İstanbul vardır. Hele o zamanlar bende bu duygularda olan biriydim.

'Kazandım, girdim 10 ay sonra ayrıldım' diyen Orhan Gencebay, Yılman'ın 'Neden?' sorusuna, "TRT'nin daha iyi olması gerektiğine inanıyordum. Aradan kaç sene 30 sene sağlam geçmiştir. Çünkü Ben Özgür olmayı seviyorum orada çalışamıyorduk özgürce ben yapamazdım." dedi.

Arabesk serbest çalışmalar dediğim için birçok kişiyi tam olarak tanımlayamasak da bu şekilde bir çok kişi Suat Sayın rahmetli mesela böyle serbest çalışmalar yapardı. Ama bazı şeyleri alıp üzerine adını yazardı bunu yapmaması gerekirdi. Allah rahmet eylesin."

70'lerde şarkılar sağcı ve solcu diye tanımlanırdı. Böyle saçma bir şey olabilir mi?

"HALK KİMİ SEÇMİŞSE BEN ONA SAYGI DUYARIM"

Ben devletime son derece saygılı olan biri olarak devletimin, varlığımın, vatanımın güçlü bir şekilde ayakta durmasını isteyen bunu sağlamak için her şeyi yapabilecek biri olarak ben tabiki devletimi kim yönetiyorsa halkımızın seçimleriyle oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım. Halk seçmiş. Gencebay, Yılman'ın 'Peki 1980'li yıllar darbe ve sonrası Kenan Evren yönetimi o yıllarda nasıldı devletle aranız?' sorusu üzerine, "Benim her zaman devletime olan saygımdan dolayı devletimi yönetmeye talip olan kim varsa halkımızın seçtiği kim varsa ben herkese iyiydim. Hiç bir kimseyle kötü değildim. Ata'mız ne diyor Atatürk'ümüz "hâkimiyet bila akay düşer milletindir" diyor." diye konuştu.

"KENAN PAŞA GELDİĞİNDE CAN GÜVENLİĞİ YOKTU"

"Kenan Paşa geldiğinde rahmetli yalnız şu vardı çok önemli bir olay; Kenan Paşa geldiğinde can güvenliği yoktu. Yüzde 98 halkımız memnun olmuştu can güvenliği yoktu, böyle bir şey sağlandı. Daha sonra çok yanlışlar oldu o ayrı konu yani ben ilk geliş zamanını söylüyorum. Askerimiz geldi şöyle oldu böyle oldu demiyorum ben ülkemin durumunu söylüyorum. 1978'te demin söyledin söyledim. Arabanız var mı ancak bir depo benzin alabilirdiniz bir ayda. 70 sente muhtaçtık can güvenliğimiz yoktu. Bunları özellikle yaşayan birisiyim işte batsın bu dünyayı bunun için yaptım.

Böyle bir dünya olacağına batıralım yenisini kuralım daha güzel daha adil, sevgi dolu bir dünya için barış için, insanlık için 'Batsın Bu Dünya' dedim. "

Gencebay, Sevilay Yılman'ın 'Şimdi demiyorsunuz ama değil mi?' sorusu üzerine "Böyle bir ortamı yaşamak çok zor" dedi. Yılman'ın 'Ama sizin bu şarkınız üzerinden diyenler var onlara mesajınız ne?' sorusuna da,"Ben şunu demek isterim. Ben siyasi olarak bakmadığım için ben insanlarımızın mutlu olmasına dünya insanının mutlu olmasına ve yaradanın yaratmış olduğu değerlerin korunmasına bakıyorum bunuda insanlar ve devletler sağlıyor. Bu konuda benim bir imzam dediğim kartvizitim vardır şiirim kısa, "Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış dünya vatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde bana Orhan diyorlar asıl adım insandır." şeklinde yanıt verdi.

"ORHAN GENCEBAY YILLAR SONRA İMÇ'DE"

Sevilay Yılman, Gencebay'a bir sürpriz daha yaparak TRT İstanbul Radyosu'ndan sonra usta sanatçıyı İMÇ'ye götürdü. İMÇ'ye geldiklerini gören usta sanatçının ilk tepkisi, "Çok sene oldu. Burası müzik sektörünün kalbidir." oldu.

"ORHAN GENCEBAY OĞLU ALTAN'LA İLK KEZ BİR ARADA"

Yarabbim'i şundan yapmıştım; bir sorunlar vardı 1970'li yıllarda yılbaşı gecesi ilk olarak o zaman yayınladık ve TRT'de çıkmıştım program yapmıştım 6-7 yılda yapıyorduk ya programları ve orada 'Yarabbim'i özellikle o gün için yazdım halkımıza bir hediye gibi mutlu olsun işte zaman dursun şu anda her şey çok güzel.

BABA - OĞUL GENCEBAY İLK KEZ EKRANLARDA

Orhan Gencebay kardeşim diye espri yaptığı oğlu Altan Gencebay'la bir arada... Orhan Gencebay, Devlet Konservatuarı mezunu olan oğlu Altan Gencebay için, "O yorumcu olarak bulunmadı ama müziği olağanüstü derininden bilen, kavrayan biri olarak beni hayretlere düşürecek olaylar vardır. Ama herhangi bir aktivitesi yok." dedi.

Gencebay sözlerine şöyle devam etti; "Altan ortaokula başlamıştı daha iki üç ders müzik dersi almıştı okulda bir gün baktım bir şey yazıyor. Baktım porteyi çizmiş beş çizgiüzerine nota falan bir şeyler yazıyor ne yapıyorsun? dedim. Aklımda bir şeyler varda onu notaya alıyorum dedi.

Bu mucize bir şey nereden biliyorsun okuldan bunu alman mümkün değil bende sana öğretmedim ama Altan notaya çekiyordu. Bu olmayacak bir şey mucizevi bir şey hayretler içersinde kalmıştım bu rastlanmayacak bir şeydi. Altan insan olarak on numaradır gurur duyarım onunla."

"BÖYLE GİDERSE TÜRK MÜZİĞİ MÜZELİK OLACAK"

Sektör şu anda yaşamıyor üretim durma safhasında bu böyle giderse biz Türk müziğini müzede göreceğiz. Ve asimile olacağız.

"MESAM'DAKİ SORUNLAR SEKTÖRÜN KÖTÜ OLMASINDAN DOLAYI"

"Bizim MESAM'la son zamanlardaki sorunlar tamamiyle sektörün iyi olmamasından dolayı bu müzik meslek mülkin idaresiyle ilgili konudur. Ne siyasi, ne şahsi.

Benim demek istediğim şu ki benim derdim sektörün iyi olması. Bununda iyi korunduğu yer birinci yer MESAM'dır. Ben MESAM başkanıyken daha iyi olmak adına gerekenleri yapmak istedim tek sebep tamamiyle sektörün iyi olması müziğin iyi olmasıyla ilgili sorunların bilinmesi ve ona göre daha çok çalışılmasıdır.

Tek sebep bu yeteri kadar çalışma olmadığı için sektör büyümüyor. Yeteri kadar bilinçli olmak lazım.

Arif Sağ ile olan arkadaşlığımız ayrı konu bir yandan da bir sorunumuz olduğunda devletimize gideceğiz bakanlığımıza gideceğiz bakanlğımız bize yardımcı olacak bunları anlattığınız zaman hemen birileri maksatlı bir şekilde farklı yere götürüyor. Siyasetle bunun zerre kadar alakası yok biz insanız ve sanatçıyız vatanımızı çok seviyoruz gerekeni yapmalıyız. Bunu hissetmek ben bunu yapmaya çalışan bir sanatçıyım bir vatandaşım."

"BENİM ASIL SOYADIM KENCEBAYOĞULLARI"

Orhan Gencebay asıl soyadının olduğunu ve hikayesini şu sözleriyle açıkladı; "Kencebay öztürkçe, küçük bey anlamına gelir küçük bay anlamına gelir.Bu çok eskiden ben amatör bir tarihçiyim ya ve şuanda hala da Türk ülkelerinde bu bir ünvandır bay, baylar dolayısıyla kolay olmayan bir ünvandır dedelerden kalan bu ismin sülalemin soyismidir. Aslında Kencebayoğulları oluyoruz."



Ben neysem oyum. Ben emeğin, inancın, iyiliğin, paylaşmanın yanındayım. Herkesin eşit olarak yaşam hakkı vardır bu dünyada.

Şu anda ülke olarak ve dünya olarak bu değerleri öğrenmemiz bilmemiz ve uygulamamızdır. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Her sorunu aşarız biz yeter ki biz birlik olalım.

ORHAN GENCEBAY'IN SON BESTESİ 'CANIM TÜRKİYE'M'

Canım Türkiye'm sen benim cennetim hür vatanımsın

Sen ecdadımın yadigarısın

Varlığım uğruna armağan olsun

Vatanım toprağım Canım Türkiye'm

Hem ekmeğim hem suyumsun

Vazgeçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun

Canım Türkiye'm

Uğurunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla

Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz Canım Türkiye'm

Biz bir ölürüz bin diriliriz

Biz senin ebedi askerleriniz

Biz Şehadetide gurur biliriz

Gururum onurum canım Türkiye'm

Hem ekmeğim hem suyumsun

Vazgeçilmez namusumsun

Aşığınım dünya duysun

Canım Türkiye'm"