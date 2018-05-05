Flash TV'den siyaset programı! Ne zaman başlıyor?

Flash TV uzun bir aradan sonra yeniden bir siyaset programına başlıyor. Seçime Doğru ismi ile Pazar günleri 13.00 ile 18.30 arası yayınlanacak programı Flash TV Ankara temsilcisi Yılmaz Tunca hazırlayıp sunacak. Gazeteci-yazar Talat Atilla da programa katkı verecek.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yaklaşırken siyasi partilerdeki son gelişmeler, medyanın seçimlere etkisi, son dakika gelişmelerin yanında zaman zaman medya ve siyasetin önemli aktörlerinin de katılacağı program bu Pazar (6 Mayıs 2018) saat 13.00’de başlayacak.