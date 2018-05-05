Kapanacağı iddia edilen Karar gazetesinden açıklama

Karar gazetesinde, idari ve teknik kadro başta olmak üzere muhabir ve editörlerin de bulunduğu onlarca çalışanın işine son verildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından gazetenin kapanacağı iddia edildi.

Mehmet Aydın’ın sahibi olduğu ve İbrahim Kiras’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı Karar gazetesinde dün geniş çaplı işten çıkarmalar yapıldı.

Başta gazetenin idari kadrosu olmak üzere birçok muhabir ve editörün işine son verildi.Yaşanan bu gelişmenin ardından gazetenin kapatılacağı iddia edildi. Medyaradar.com, 4 ya da 5 muhabirle ajans olarak yayın yapılacağını ve internet sitesinin hayatına devam edeceğini yazdı. Ancak bir açıklama yapan bulunan Karar gazetesi yönetimi, şu an için gazetenin kapanmasının söz konusu olmadığını dile getirdi. Gazete yönetimi işten çıkarmaları ise doğruladı.