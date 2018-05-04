Erdoğan konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşurken, Fatih Portakal sosyal medya hesabından "#CBErdoğan’ı dinliyorum gözlerim açık. Hep aynı sözler, tonlamalar bile aynı, değişiklik yok. En kritik seçiminde yeni şeyler söylemesi gerekmiyor mu? Yeni hikayeler duymak ister seçmen" mesajını paylaştı.

#CBErdoğan’ı dinliyorum gözlerim açık. Hep aynı sözler, tonlamalar bile aynı, değişiklik yok. En kritik seçiminde yeni şeyler söylemesi gerekmiyor mu? Yeni hikayeler duymak ister seçmen. — fatih portakal (@fatihportakal) 4 Mayıs 2018