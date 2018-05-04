4 Mayıs 2018 17:42

Erdoğan konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım

Erdoğan konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım
FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşurken, Fatih Portakal sosyal medya hesabından "#CBErdoğan’ı dinliyorum gözlerim açık. Hep aynı sözler, tonlamalar bile aynı, değişiklik yok. En kritik seçiminde yeni şeyler söylemesi gerekmiyor mu? Yeni hikayeler duymak ister seçmen" mesajını paylaştı.

 

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