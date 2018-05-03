A Haber canlı yayında komik anlar: Yemezler

ODATV - AKP'nin medyadaki seslerinden A Haber ekranlarında, dün dikkat çeken bir canlı yayın kazası yaşandı.



Kanalda 24 Haziran seçimleri işlenirken, ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı Salim Salimoğlu’na CHP’nin adayının kim olabileceği soruldu. Bu sırada Salim Salimoğlu yayında olmadıklarını düşünerek sunucunun sorusuna, “Oradan yardırırız, diyorsun” dedi.

Sunucu ise durumu toparlamak için, “Şu anda yayındayız. Lütfen devam edin” diye uyardı.

Ancak Salimoğlu kendisine şaka yapıldığını düşünerek, “Görüyorum ön izlemeyi. Yemezler” şeklinde yanıt verdi. Ancak stüdyo arkasından “yayındayız” diye bir bağırma sesinin gelmesiyle, Salimoğlu ancak ikna edilebildi.