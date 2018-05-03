Can Ataklı, Gülen’le görüşmesini anlattı

Ataklı programda, FETÖ terör örgütünün başı Fethullah Gülen’le bir kez görüştüğünü anlatırken, nasıl tanıştığından da bahsetti.

Görüşmeden ayrıldıktan sonra, Gülen için, "Meczup bu ya, konuşması falan yok. Bu mu dedim, camide böyle konuşuyor, ağlıyor" dediğini aktaran Ataklı, "Bu adamın derinliği, kültürü, bilgisi hiçbir şey yok" dedi.

Ataklı, FETÖ gibi cemaater için, "Böyle tarikat insanları gizemlidir, abuk sabuk lafları arka arkaya sıralar. Onun şakşakçıları da bakarak, 'ben anlamıyorum' der. Ezer insanları" diye belirtti.

İşte Ataklı'nın programdaki o konuşması: