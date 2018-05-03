Cumhurbaşkanına hakaret davasında yeni gelişme

AYŞEGÜL USTA/HÜRRİYET- İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Tehdit” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Selin Şekerci katıldı. Kimlik tespiti esnasında oyuncu olduğunu belirten Şekerci, aylık gelirinin sorulması üzerine şuan çalışmadığını, sabit bir geliri olmadığını söyledi. Şekerci, “Savcılık ifadem doğrudur. Eklemek istediğim hiçbir şey yok” dedi.

Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli ise şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı olmadığı bir dönemde atılan tweetlerdir. Her bir tweetin kendi içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Bunların bir kısmı retweet şeklinde kendisinin yazmadığı mesajlardır. Hakaret suçunun manevi unsurları gerçekleşmemişti. Müvekkilim suç kastı ile hareket etmemiştir. İyi niyetli olan ve olaydan dolayı pişmanlığı olan sanığın bu durumunun dikkate alınmasını talep ediyoruz. Eylemin Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı olmadığı dönemde gerçekleşmesi nedeni ile şikayete bağlı suç olduğu, ayrıca Cumhurbaşkanı'nın da şikayetini geri almış olmasının dikkate alınmasını istiyoruz.”

Hakim dosyayı karar için incelemeye alacağını belirterek duruşmayı erteledi.

2013’DE YAPTIĞI PAYLAŞIMLARA DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Selin Şekerci’nin sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, 29 Mayıs-13 Haziran ve 19 Kasım 2013’de yapmış olduğu paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 'Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dava konusu paylaşımların yapıldığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduğu hatırlatılarak bu nedenle atılı eylemlerin kamu görevlisine alenen hakaret ve tehdit suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianamede, Şekerci’nin soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde suç kastının olmadığı, mizah anlayışı dahilinde ilgili paylaşımları yaptığını söylediği belirtildi. Şekerci’nin, “Tehdit” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.