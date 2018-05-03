Kanal D'de flaş gelişme

Ahmet Hakan, Ana Haber sunuculuğu görevine Buket Aydın'a, haber merkezini de Ramazan Kurnaz'a devretmişti. Haber merkezini devralan Ramazan Kurnaz, göreve başilar başlamaz 2 gün olan hafta iznini 1 güne düşürdükten sonra bu kez de haber merkezinde büyük bir operasyon yapıldı.

Kanal D haberde 12 kişi işten çıkarıldı.

İşine son verilen Kanal D çalışanları şunlar:

Ali Ekber Aydın (Haber Müdürü), Ziver Sargınalp (Muhabir), Cem Tekel (Muhabir-Editör), Özay Erat (Muhabir) Orkun Ün (Muhabir), Berat Çamyar (Muhabir)

Çalışanların sözleşmelerinin fesh edildiği kendilerine tebliğ edildi. Görevine son verilenler Pazartesiye kadar idari izinli sayıldı. Tazminatlarının ise 5 taksitle ödeneceği tebliğ edildi.

Ramazan Kurnaz'ı dün haber merkezine geldiğinde ilk icraatı 2 gün olan haftalık izinleri teke indirmek olmuştu.