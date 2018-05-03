Türkiye basını AP'de masaya yatırılacak

Bir zamanlar Türkiye ile müzakerelere başlanması için “Evet” pankartlarının açıldığı Avrupa Parlamentosu (AP) bu defa Türkiye’de basının içinde bulunduğu durumu tartışacak.

Bir zamanlar Türkiye ile müzakerelere başlanması için “Evet” pankartlarının açıldığı Avrupa Parlamentosu (AP) bu defa Türkiye’de basının içinde bulunduğu durumu tartışacak. AP, Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle “Türkiye’de Medyanın ve İfade Özgürlüğünün Durumu” başlıklı bir konferans düzenleyecek. Konferansın açılış konuşmasını ise AP Başkanı Antonio Tajani yapacak. 3-4 Mayıs’ta Brüksel’de düzenlenecek konferansa katılacak isimler arasında AP Başkan Yardımcısı Sylvie Guillaume, Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye Direktörü Myriam Ferran ve AB Komiseri Johannes Hahn da olacak.

2 gün boyunca sürecek

AB’nin Türkiye raporu ışığında gazetecilerle birlikte düzenlenecek oturumlarda AB ve AP kurumlarından katılacak isimlerin yanı sıra AGİT, Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler ile ABTürkiye KPK’sından isimler de yer alacak. Türk gazeteciler ve yabancı gazetecilerin yanı sıra akademisyenlerle, teknokratlar Türkiye’de gazetecilerin karşılaştığı riskleri, OHAL’in ve alınan önlemlerin ifade özgürlüğüne etkisini 2 gün boyunca tartışacak.

Geçen yıllarda 3 Mayıs nedeniyle ‘Açıkça konuş’ (Speak Up) adıyla düzenlenen konferanslardan farklı olarak Türkiye’nin durumu bu defa Balkan ülkelerinden farklı olarak masaya yatırılıyor.

‘Gazetecileri bırakın!’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “TGC, sağlıklı bir seçime gidilebilmesi için Olağanüstü Hal’in kalkmasını, cezaevlerindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, askıya alınan temel hak ve özgürlüklerin yurttaşlara iadesini bir gereklilik olarak görmektedir” dedi.