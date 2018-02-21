Hürriyet'ten T24'ün iddiasına yanıt

T24'ün Hürriyet'le ilgili iddiasına yanıt geldi.

T24'ün haberine göre Hürriyet Gazetesi T24 hakkında, “bazı içeriklerini kullandığı” gerekçesiyle Twitter, Facebook ve Google’a başvurdu. Twitter, Hürriyet’in başvurusu üzerine bu sabah (21 Şubat 2018) bağımsız internet gazetesi T24’ün hesabını askıya aldı.

T24 haberi internet sitesinin manşetinden "Bağımsız gazeteciliğe saldırı" başlığıyla yayımladı.

HÜRRİYET'TEN AÇIKLAMA

Hürriyet Gazetesi T24'ün iddiasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

Hürriyet, Twitter veya Facebook’a T24’ün hesaplarının kapatılması gibi bir başvuruda bulunmamıştır.

Hürriyet içeriklerini link vermeden kullanan tüm internet sitelerinin bu uygulaması, telif haklarımızı korumak amacıyla ilgili kurumlara bildirilmektedir.

Hürriyet telif haklarını korumaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.