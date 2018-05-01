Fatih Portakal’dan AKP'nin seçim yatırımına sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü Bakanlar Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yapmıştı. Birkaç gündür ekranlardan uzak olan Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, haber bülteninde Başbakan’ın seçim yatırımlarını teker teker masaya yatırdı.

Başbakan Yıldırım: Önemli kararlar aldık

“16 YILLIK KÖTÜ YÖNETİMİN SONUCU…”

Başbakan Yıldırım’ın “Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında birer kez olmak üzere yılda iki kez ikramiye verilecek” açıklamasını haberleştiren ve vatandaşa mikrofon tutan Portakal, röportajların ardından bu müjdelere sert çıktı.

Hükümetin verdiği bu müjdelerin lütuf olmadığını, 16 yıllık kötü yönetimin sonucu vermek zorunda kalınan haklar olduğunu belirten Portakal, vatandaşa bir de çağrı yaptı;

“Bunlar sizin hakkınız olduğu için verildi. Ama kime oy vereceğiniz tamamen siz kalmış. Oy sizin kutsalınız”