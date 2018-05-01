Ünlü ekran yüzü Habertürk'ten ayrıldı

Veyis Ateş yönetimindeki Habertürk TV'de şok bir ayrılık yaşandı.Kanalın başarılı ekran yüzünün yeni adresi belli oldu.

Medyaradar - Habertürk ekranlarının başarılı ismi Senem Toluay Ilgaz kanalla yollarını ayırdı.

Habertürk'te Enine Boyuna isimli tartışma programını hazırlayıp sunan Toluay, yeni haber kanalı TR24 ile anlaştı.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile el sıkışan Ilgaz yeni haber kanalının ekran yüzü oldu. Toktaş ve Toluay daha önce CNN Türk'te de birlikte çalışmıştı.

Senem Toluay Ilgaz kimdir?

Toluay Ilgaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü bitirdi. Çalışma hayatına Ekim 1998’de CNN TÜRK ekranlarında muhabir olarak adım attı.Ardından haber spikeri olarak görevine devam eden Senem Toluay haber spikerliğinin yanısıra Nisan 2000’den itibaren 3,5 yıl boyunca Gürkan Zengin’in sunduğu Editör programında, muhabir-editör olarak çalıştı. Best Fm haber merkezi editörlüğü, Star Tv Günaydın Türkiye programı muhabirliği, Radyo Foreks’te yapımcı, sunucu, Hür Fm haber merkezi muhabirliği gibi görevlerde yer aldı.

2009 yılında TRT Türk’e geçti. 2011 yılının Nisan ayında El Cezire'nin ekran yüzlerinden biri oldu. El Cezire'nin televizyon projesini rafa kaldırıp yayın hayatına sadece internet portalı olarak devam etme kararının ardından yaşanan ilk tenkisatta görevine son verildi.

Ilgaz Haziran 2015'te transfer olduğu Habertürk TV'de Enine Boyuna isimli tartışma programını sunuyordu.

Başarılı sunucu bundan sonra TR 24 ekranlarına olacağını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: