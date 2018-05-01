'Bugün 1 Mayıs, işçilerden başka herkes tatilde'

Bekir Coşkun'un "İşçiler…" başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

Bugün işçi bayramı…

İşçilerden başka herkes tatilde…

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Bence işçiler “işçi” olduklarını kabul etmiyorlar… Gidin konuşun, hayallerinde bakkaliye açmak var, lokantacılık var, çiftlik sahibi olmak var, şirket kurmak var, patron olmak var, zengin olmak var…

Ama “işçi” olmak yok…

Bu hayallerle geçip biter seneler…

Ve bu yüzden de “işçi” gibi alın terini, emeğini savunmaz işçi…

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Aslında ordulardan daha güçlüdür işçi sınıfı…

İnsan gibi yaşama talepleri, özgürlükleri, gelecekleri, ülkeleri, demokrasileri, onurları, vatanları için harekete geçtiklerinde, hiç kimse önlerinde duramaz…

Ama belediye başkanı çomağını salladığında, sarı hırkalarını giyip Tayyip Erdoğan'ı alkışlamaya koşuyorlar…

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Milyonlarca işçinin çalıştığı fabrikalar satıldı, tesisler kapatıldı, limanlar yabancılara verildi, çalışıp ürettikleri yerlerde rezidanslar, AVM'ler, oteller, villalar yükseldi…

Mimarlar tepki gösterdi, tabipler sokaklara döküldü, öğrenciler pankartlarını alıp koştular, yaşlı kadınlar-erkekler dahi polislerin önüne dikildi…

İşçi sınıfı ve sendikalar hiçbir zaman orada yoktu…

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Çünkü; işçiler bakkaliye açmayı hayal ederken, sendika başkanları da milletvekili olmayı hayal ediyorlardı…

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İşçiler sınıflarının bilincinde olmadıkça, işte böyle demokrasi gider, hukuk biter, cumhuriyet yıkılır, yerine tek adam diktatörlüğünü kurarlar…

Onlar çalıp-yağmaladıkça, ömür boyu aç kalacağını düşünmez işçi…

Oysa bizim işçilerin gücüne ne çok ihtiyacımız var…

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Bugün 1 Mayıs…

İşçi bayramı…

İşçilerden başka herkes tatilde…

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Kutlu olsun…