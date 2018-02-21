Acun Ilıcalı: İlk kez böyle bir şey yaşıyorum

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Başıma ilk defa böyle birşey geliyor. İlk hafta genelde yarışmada hiç iz bırakamayan isimler aday olur ve onlardan biri gider. Yarışmanın 2-3 haftası genelde böyle geçer. Şu anda karşımdaki 3 isimle de sanki 1,5 aydır beraberiz gibi" dedi.
Başarılı yapımcı, "Survivor'daki her vedada üzülürüm ama gitmek istemeyen 3 isim karşımda. Hiç hoşlanmadığım bir durumla karşı karşıyayım" ifadelerini kullandı.
Cumali Akgül, Marcus ve Yağmur Banda eleme potasında yer alırken, SMS oyları sonucu adaya veda eden yarışmacı Marcus oldu.