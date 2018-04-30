Medyaya bahar gelmedi: Karakış sürüyor

Yarkadaş: “Türkiye, 24 Haziran seçimlerine gazetecilerin tamamen susturulmak istendiği bir süreçte gidiyor. Habertürk'e yönelik baskı, bunun en somut örneğidir."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “AKP-MHP koalisyonuna medyanın yüzde 90’ını kontrol etmek de yetmiyor. Muhalif kesimlere hava deliği bile bırakmak istemiyorlar” dedi.

Basına Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nun Nisan ayı verilerini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Nisan baharın müjdecisidir… Ancak Nisan ayı medyada bahar gibi değil, karakış gibi geçti” diye konuştu.

Raporunu, Filistinlilerin Gazze sınırında düzenlediği “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’’nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin kurşunlarıyla hayatını kaybeden Yasser Murtaja ile Ahmet Abu Hüseyin’e ithaf ettiğini de belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:



“Gazetecilik dünyanın her yerinde baskı ve zulümle karşı karşıya… Filistinli iki meslektaşımız da bu baskının bedelini can vererek ödediler. Raporumu bu yüzden Yasser Murtaja ve Ahmet Abu Hüseyin’e ithaf ettim. Çünkü onlar, gerçeğin peşinde koşarken katledildiler.”



“HAVA DELİKLERİNİ TIKIYORLAR”

Türkiye’de görev yapan gazetecilerin de ağır baskı koşullarında çalıştıklarına dikkat çeken Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“24 Haziran seçimlerine yaklaştığımız şu günlerde, gazetecilerin üzerindeki baskı daha da artıyor. İktidar, halkın nefes alabileceği ve temiz bilgiye ulaşabileceği tüm alanları zehirliyor. Muhalefete hava deliği bile bırakmak istemiyorlar. Bu yüzden, gazetecilere her gün soruşturma açılıyor. Meslektaşlarımız, mesailerinin büyük bölümünü adliye koridorlarında geçiriyor.”

“KARA TABLO”

2018 yılı Nisan ayında gazetecilerin karşı karşıya kaldığı baskıyı rakamlarla ortaya koyan Yarkadaş, elindeki verileri de paylaştı. Yarkadaş şunları söyledi:

“Nisan ayında 16 gazeteci gözaltına alındı. 11 gazeteci tutuklandı. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin basıldığı matbaanın 20 çalışanı cezaevine gönderildi. 26 gazeteciye, toplamda 120 yıl hapis cezası verildi. 4 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 3 gazeteciye dava açıldı. 1 gazeteci ölümle tehdit edildi. 1 kitap yasaklandı.1 gazeteci Genelkurmay ve Saray'la ilgili yazdığı haberden dolayı kovuldu. Yazar İhsan Eliaçık’ın İstanbul dışına çıkabilmesine fiilen engel konuldu. Türkiye işte bu koşullarda seçime gidiyor. AKP MHP koalisyonu yaptığı baskılarla, ‘kamuoyunun ve tercihlerin özgürce oluşabilmesi’ ilkesini ortadan kaldırıyor.”

“DİRENİŞ, HESAPLARINI BOZDU”

AKP - MHP koalisyonunun, gerçeğe ve gerçeği yazanlara düşman olduğunu belirten Yarkadaş, “Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına bu yüzden aylarca zulüm ettiler. Cumhuriyet çalışanları üzerinden toplumun tamamına gözdağı vermek istediler. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Gazeteciler teslim olmayı değil, direnişi seçtiler” dedi.

"BASKININ EN SOMUT ÖRNEĞİ HABERTÜRK'TE..."

Medyaya yönelik en somut baskı örneklerinden birinin Habertürk.com.tr'de yaşandığına da dikkat çeken Yarkadaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Habertürk'ün internet sitesi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'e verdiği 'Sakın aday olma' muhtırasına ilişkin bir haberi yayınladı, gelen baskılar sonrası ise haberi sayfasından sildi. Sitenin Yayın Yönetmeni Barış Erkaya ise görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Türk medyasının birkaç kurumu hariç, bu muhtırayı görmüyor... Sadece bu örnek bile medyanın nasıl bir baskı altında tutulduğunu gösteriyor."

BERBEROĞLU'NA ZİYARET

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, açıklamasının ardından CHP'nin gazeteci milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Nisan ayında yaşanan hak ihlallerinin raporu EK'te yer alıyor.