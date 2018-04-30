Kanal D'den şok karar!

Kanal D'nin de içerisinde bulunduğu Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de köklü bir değişiklik yapılacağı iddia edildi.

Kanal D'nin Arka Sokaklar hariç tüm dizileri bitecek ve yerine bomba yapımlar gelecek.

KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR

Tüm bu iddiaların sahibi Adolftay. Bu iddialara göre Kanal D ekranlarında başlayacak yapımlardan biri Kurtlar Vadisi. Uzun süredir kendisine yayınlanacak kanal arayan Kurtlar Vadisi, Kanal D ekranlarında karşımız çıkacak.

DÜNYA ÇAPINDA BİR DİZİ SELANİK1920 DESTANI

Kanal D ekranlarında Vatanım Sensin yerine gelecek olan dönem dizisi Selanik 1920 Destanı. Dizinin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner rol alacak. Nurgül Yeşilçay'ın da dizide yer alması bekleniyor. Ayrıca Hugh Jackman, George Clooney gibi isimlerin adları geçiyor. Bekleyip göreceğiz.

BİRİ BİZİ GÖZETLEMEYE GERİ GELİYOR

Özellikle milenyum başlarında fırtınalar estiren Biri Bizi Gözetliyor adlı yarışma programını Show TV ekranlara getirmek istiyordu ancak olmadı. BBG'nin Kanal D ekranlarında yayınlanacağı iddia ediliyor.

KANAL D'NİN TEK VAZGEÇEMEDİĞİ

Arka Sokaklar ise tüm yayında olan diziler arasından, paçayı kurtaran olacak. Yayınına gelecek sezon devam edeceği iddia edildi.

AKIBETİ BELLİ DEĞİL

İnsanlık Suçu son haftalarda hayli ivme kazandı. Reytinglerde üst sıraları yavaş yavaş tırmalıyor. Gelecek sezon olur mu olmaz mı önümüzdeki haftalarda netleşecek.

BÜYÜK OYNADI BÜYÜK KAYBETTİ

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi, sürpriz bir şekilde 1 Mayıs salı akşamı final yapıyor.

SİYAH BEYAZ AŞK ANLAŞMAYA VARAMADI

Siyah Beyaz Aşk ise bu sezon sonunda izleyiciye veda edecek.

VATANIM SENSİN'E VEDA

2 sezondur Kanal D ekranlarında yer alan Vatanım Sensin'e izleyici bu sezon veda edecek.