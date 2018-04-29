Kılıçdaroğlu gazetecilerin derdini anlattı, medya yazmadı

Muğla Marmaris’te ‘Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basının sorunlarını dile getirdi. Türkiye’de gazetecilerin ne zor şartlar altında çalıştığını madde madde sıraladı…

Ulusal ve yerel medyadan da onlarca gazetecinin takip ettiği toplantıda CHP Lideri konuşmasının en can alıcı yerine geldiğinde ne olduysa gözler-kulaklar kapandı, konuşmasının bir bölümü haber metinlerinden çıkarıldı.

'Medya sahipleri atama yoluyla patron oluyor'

OBJEKTİF OLMASI GEREKEN AJANSLAR YAZAMADI

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yeniden şekillendirilmek istenen medyanın içinde bulunduğu durumu anlatabilmek için ‘Artık atama yoluyla medya patronu olunuyor’ ifadesini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri yalnızca o sırada canlı yayında bulunan bazı haber kanalları tarafından verilirken, Türkiye’nin en büyük haber ajanslarınca servis edilmedi. Bu ajanslar arasında, geçtiğimiz günlerde Aydın Doğan’ın Demirören Grubu’na sattığı Doğan Haber Ajansı da bulunuyor.

İşte CHP Lideri’nin o sözleri:

‘Medya sahipleri kendi güçleriyle birikimleriyle değil, atama yoluyla medya sahibi oluyorlar. Bir daha söylüyorum: Atama yoluyla medya sahibi oluyorlar. Sen altı ay süreyle, sen altı yıl süreyle şu gazete ve şu televizyonların patronusun. Sen bütün masraflarını karşılayacaksın… Altı yıl bitiyor, bir başka dönem başlıyor; siz de yedi yıl süreyle yapacaksınız bunu… Artık gazete ve televizyonların patronları ağırlıklı olarak atama yoluyla geliyor.’