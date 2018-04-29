Habertürk'ten kovulan gazeteciden açıklama

BirGün- Twitter hesabından kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Erkaya, şunları yazdı:

"HABERTURK.COM’daki 9 yıla yakın serüvenime kişisel sebeplerle son vermiş bulunuyorum. 9 yıl bir yayında ter akıtmak için oldukça uzun bir süre. Bu süre içerisinde aslında mesai arkadaşlarımla birlikte 9 yaşında bir çocuk büyüttüm. Gözümden sakındım, korudum, kolladım. 22 yıllık meslek hayatımda öğrendiklerimi ona öğretmeye de çalıştım ama ben de çok şey öğrendim ondan. Fakat duygusal bağım olan bu çocuğu büyütürken bu arada kan bağım olan da bir çocuğum oldu. Gazeteci çocuklarının talihsiz kaderi... İki çocuğumdan birini sanırım biraz fazla kayırdım. Kan bağım olan çocuğuma biraz haksızlık ettim. Şimdi ondan çaldığım zamanları biraz telafi edebilmek için ara veriyorum. Çocuğumla vakit geçirmek istiyorum."

'TAMAMEN KENDİ İSTEĞİMLE'

"Bazı medya sitelerinde kovulduğuma ilişkin iddialar doğru değildir. Kararım, tamamen

kendi isteğimle ve konuşulan senaryolardan bağımsız olarak, bir süredir aklımda olan, çocuğuma vakit ayırma amacıyla bir süre gazetecilik hayatıma mola vermekten ibarettir. Bu vesileyle yolumun kesiştiği, kesişmediği herkese ve başta Sayın Kenan Tekdağ olmak üzere Ciner Medya Grubu’nun değerli yöneticilerine, gruba ilk adımımı attığım 2010 yılından bugüne bana olan destekleri, inançları için çok teşekkür ediyorum. Bunun dışındaki hiçbir bilgi doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz."

"HABER HATANIN FARK EDİLMESİ ÜZERİNE KALDIRILDI"

“Erdoğan hangi isimleri Gül’e yolladı” haberine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erkaya, "Hulusi Akar haberiyle ilgili çok sayıda spekülasyon dönüyor olması nedeniyle olayın arka planını yazmak ihtiyacı hasıl oldu. “Erdoğan hangi isimleri Gül’e yolladı” haberi Habertürk editöryal standartlarından biri olan çifte teyit mekanizmasının doğru çalıştırılmamış olması nedeniyle hatalı şekilde yayına alınmıştır. Hatanın fark edilmesi üzerine de yayından kaldırılmıştır. Hatalı haber nedeniyle okuyucularımızdan özür dilerim" dedi.