Sevilay Yılman'dan Abdulkadir Selvi'ye: İktidara yaranmak için...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Abdulkadir Selvi'nin Afrin operasyonunun AKP'nin oylarını arttırdığı şeklindeki köşe yazısına yanıt verdi.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, Afrin operasyonu sonrası AKP'nin oylarını arttırdığını ileri sürerken, bu yazıya yanıt geldi.

"İktidara yakın anket şirketlerinden birkaçını, sonra da iktidara yakın birkaç kritik ismi aradım. Merak ettim Selvi’nin bahsini ettiği anketlerde Afrin’in AK Parti’nin oy oranını artırdığı sonucuna vardıran sualin ne olduğunu. Ve öğrendim ki ne Cumhurbaşkanı’nın, ne Başbakan’ın, ne de AK Parti’deki herhangi bir siyasinin sözü edilen anketten haberi yok" diyen Yılman, "Yapılan anketler var ama hiçbirinde, 'Afrin operasyonu dolayısıyla AK Parti’nin oyunda artış var mı yok mu?'yu öğrenmek için yöneltilen bir soru yok. Ve dolayısıyla böyle bir çıkarım da yok! Bu işlerle özellikle muhatap olan bir kaynağıma göre bu çıkarım Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil. Bence de durum aynen kaynağımın dediği gibi" ifadelerini kullandı.

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