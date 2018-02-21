Özkök: Enis Berberoğlu hâlâ neden içeride?

Ertuğrul Özkök'ün "Hangi yazara, hangi dönemde, hangi ceza" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
DÜN 12 Eylül darbesinden sonra yargılanan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen’i aradım ve sordum:
“Ali Bey, Barış Derneği davasında hakkınızda istenen hapis cezası neydi?”
Cevabı şu:
“8 yıl ceza istendi...”
Ne kadar yattınız?
“39 ay 10 gün...”
Ve şu ayrıntıyı ekledi:
“Darbenin başkanı Kenan Evren ceza almamızı istiyordu ama Askeri Yargıtay davamızı iki kere bozdu...”
Ya sonuç?
1991 yılında beraat ettiler.
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Bu ülke aydın ve yazarları içinde hapiste yatma rekoru solcu yazar Hikmet Kıvılcımlı’ya aittir...
Çeşitli davalardan aldığı cezalarla hayatının 22.5 yılı hapiste geçti...
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Onu şu yazarlar izledi:
- Kemal Tahir 12.5 yıl...
- Nâzım Hikmet 12 yıl...
- Necip Fazıl 10.5 yıl...
- Aziz Nesin 5.5 yıl...
- Orhan Kemal 5 yıl...
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Bunlar tek parti dönemindeki cezalardı.
1960’tan sonraki dönemde Necip Fazıl için çeşitli davalardan istenen cezaların toplamı 100 yılı bulmuştu...
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1990’larda ise şiir okuduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.
10 ay hapse mahkûm oldu.
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Ama hiçbirinde müebbet istenmedi... Müebbet verilmedi.
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Şimdi elinizi yine vicdanınıza koyup düşünün...
Nazlı Ilıcak’a, Ahmet Altan’a, Mehmet Altan’a sırf yazdığı yazıdan dolayı müebbet hapis verilmesi vicdanınıza sığdı mı...
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Benim sığmadı...
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Bu işin çaresi ne mi...
Sözü, bu iktidarı en çok ve en cesur biçimde destekleyen Star yazarı Ahmet Kekeç’e bırakıyorum.
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Ahmet Kekeç diyor ki...
“Bunlar ahlaken, etik olarak yargılanması gereken şeylerdir...”
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Ne diyor dün Ahmet Hakan...
Bazılarının gözünde bu tür kabahatleri işleyen insanlar zaten o insanların vicdanlarında müebbet hapse mahkûm olmuştur...
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Emin olun bundan daha büyük bir mahkûmiyet de yoktur...
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Hazır şu Afrin duygusu hepimizi yeniden bir araya getirmişken...
Bunu düşünmenin tam zamanıdır.
İYİ DE ENİS NİYE HÂLÂ İÇERİDE
ENİS Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar diyor ki:
- Enis Berberoğlu’nun casusluk suçu işlediğine dair bir delil yoktur.
- Enis Berberoğlu’nun Can Dündar’la buluştuğuna dair delil yoktur.
İyi de Enis’in işlediği suç nedir öyleyse...
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