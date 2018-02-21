Özkök: Enis Berberoğlu hâlâ neden içeride?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen "casusluk suçu işlediğine dair bir delil yoktur." gerekçeli kararına rağmen hala neden içeride olduğunu sordu.

Ertuğrul Özkök'ün "Hangi yazara, hangi dönemde, hangi ceza" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:



DÜN 12 Eylül darbesinden sonra yargılanan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen’i aradım ve sordum:

“Ali Bey, Barış Derneği davasında hakkınızda istenen hapis cezası neydi?”

Cevabı şu:

“8 yıl ceza istendi...”

Ne kadar yattınız?

“39 ay 10 gün...”

Ve şu ayrıntıyı ekledi:

“Darbenin başkanı Kenan Evren ceza almamızı istiyordu ama Askeri Yargıtay davamızı iki kere bozdu...”

Ya sonuç?

1991 yılında beraat ettiler.

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Bu ülke aydın ve yazarları içinde hapiste yatma rekoru solcu yazar Hikmet Kıvılcımlı’ya aittir...

Çeşitli davalardan aldığı cezalarla hayatının 22.5 yılı hapiste geçti...

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Onu şu yazarlar izledi:

- Kemal Tahir 12.5 yıl...

- Nâzım Hikmet 12 yıl...

- Necip Fazıl 10.5 yıl...

- Aziz Nesin 5.5 yıl...

- Orhan Kemal 5 yıl...

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Bunlar tek parti dönemindeki cezalardı.

1960’tan sonraki dönemde Necip Fazıl için çeşitli davalardan istenen cezaların toplamı 100 yılı bulmuştu...

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1990’larda ise şiir okuduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

10 ay hapse mahkûm oldu.

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Ama hiçbirinde müebbet istenmedi... Müebbet verilmedi.

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Şimdi elinizi yine vicdanınıza koyup düşünün...

Nazlı Ilıcak’a, Ahmet Altan’a, Mehmet Altan’a sırf yazdığı yazıdan dolayı müebbet hapis verilmesi vicdanınıza sığdı mı...

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Benim sığmadı...

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Bu işin çaresi ne mi...

Sözü, bu iktidarı en çok ve en cesur biçimde destekleyen Star yazarı Ahmet Kekeç’e bırakıyorum.

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Ahmet Kekeç diyor ki...

“Bunlar ahlaken, etik olarak yargılanması gereken şeylerdir...”

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Ne diyor dün Ahmet Hakan...

Bazılarının gözünde bu tür kabahatleri işleyen insanlar zaten o insanların vicdanlarında müebbet hapse mahkûm olmuştur...

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Emin olun bundan daha büyük bir mahkûmiyet de yoktur...

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Hazır şu Afrin duygusu hepimizi yeniden bir araya getirmişken...

Bunu düşünmenin tam zamanıdır.

İYİ DE ENİS NİYE HÂLÂ İÇERİDE

ENİS Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar diyor ki:

- Enis Berberoğlu’nun casusluk suçu işlediğine dair bir delil yoktur.

- Enis Berberoğlu’nun Can Dündar’la buluştuğuna dair delil yoktur.

İyi de Enis’in işlediği suç nedir öyleyse...

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