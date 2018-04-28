Marmaris'te yerel medya için büyük organizasyon

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı yerel medya çalıştayı, ‘Anadolu Medya Buluşması’ adıyla Marmaris’te başlıyor. 38 kentten 400’e yakın gazetecinin bir araya geleceği çalıştayda, Anadolu medyasının sorunları masaya yatırılacak. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, “İlk kez böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz” dedi. Acar, seçim nedeniyle turizmde bir olumsuzluk beklemediklerini, misafirlerin ve turizmcilerin seçim takvimine göre gereken fedakârlığı yapacağına inandıklarını kaydetti.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın gözde turizm merkezi Marmaris, yerel basına yapacağı ev sahipliğine hazırlanıyor. Marmaris Belediyesini, yerel basının artan öneminden yola çıkarak organize ettiği, Anadolu medyasının sorunlarının masaya yatırılacağı medya çalıştayı, 38 kentten 400’ye yakın gazeteci ile CHP’nin gazeteci kökenli kurmaylarının katılımıyla başlıyor. ‘Anadolu Medya Buluşması’ adıyla düzenlenen 3 günlük yerel medya çalıştayının Pazar günkü bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alacak ve Anadolu basın temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, YURT Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, ilk kez böyle büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bizim çok önemsediğimiz bir proje. Belli bölgelerin basın mensuplarını, seyahat acentelerini davet ederek veya onları ziyaret ederek turizm adına bu tür lokal kampanyalar yaptık. Ama ilk olarak böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz” dedi. Acar, şunları kaydetti:

"ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARIYLA SONUÇLANACAK"

“Amacımız, cennet Marmaris’in, insanlar tarafından olabildiğince tanınması. Bunu en güçlü şekilde yapabileceğimiz, bölgemizi tanıtacağımız en önemli unsur, basın grubu. Benzer tanıtım programları, özel turizm fuarları, work shoplar, acente temsilcilerine tanıtım imkanı sağlanması gibi projelerimiz oldu. Ama basın mensuplarının yaşadıkları kentlerde Marmaris’in tanıtılması için bunun için böyle bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Önemli olan buraya gelen misafirlerimizin huzurlu, keyifli şekilde tatil ve programı gerçekleştirmesini sağlamak. Marmaris’in her yeri, her noktası ayrı güzeldir. Tanrı burayı, sanki özenmiş, iyice düşünerek yaratmış. Böyle bir yerde yaşadığımız için iftihar ediyoruz. Bu güzelliği korumak ve üzerine bir şeyler koyabilmek adına yerel yönetim olarak çok çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu etkinliği, CHP Genel Merkezi ile birlikte organize ettik. Özellikle genel başkan yardımcımız Tuncay Özkan ve milletvekilimiz Atilla Sertel, projede koordinatörlük yaptılar. Eminim bu çalışma, çok büyük başarıyla sonuçlanacak.”

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ

Ali Acar, erken seçimle ilgili soruyu yanıtlarken, “Eskilerin tabiri vardır, evdeki hesap çarşıya uymaz diye. Konuyu kendi lehine çevirmek için her siyasi parti belli ataklar yapabilir ama bu seçimde, evdeki hesap çarşıya uymayacak. Muhalefet bu seçimden başarıyla çıkacak” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı aday profili konusunda ise Acar, ‘herkesi kucaklayacak, parlamenter sistemi benimsemiş, insan, siyasi parti ayırımı yapmayan, herkese eşit yaklaşan, çağdaş, Atatürk ilkelerine bağlı bir profilde adayın, Genel Merkez tarafından değerlendirildiğini belirtti. Acar, sağlıklı ve doğru bir adayla bu yola girileceğini kaydetti.

SEÇİM İÇİN FEDAKARLIK

Turizmde, iki yıllık olumsuz sezondan sonra Marmaris’in çok güzel bir başlangıç yaptığını ifade eden Başkan Acar, “Geçmiş yıllara göre, ciddi bir ivme yakalandı. Bunu seçimin olumsuz yönde etkileyeceğini kesinlikle düşünmüyorum” dedi. Seçim takvimine göre Türk misafirler için uyarı ve önerilerin yapıldığını bildiren Acar, turizmcinin de ülkenin önünün açılması için gereken fedakarlığı yapacağını, çalışanların seçmen oldukları bölgelere gönderileceğini söyledi.

ÖNEMLİ ADIM

Sentido Orka Lotus Beach Otel’de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Medya Buluşması, hem yerel basın çalışanlarının bir araya gelmesi, hem de sorunlarına birlikte çözüm arayışları için atılan önemli bir adım olacak.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Komisyonu Başkanı Tuncay Özkan başta olmak üzere Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Utku Çakırözer ve eski İstanbul Milletvekili - Gazeteci Metin Işık’ın baştan sona takip edeceği etkinliğe, Pazar günü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olacak.

CHP lideri, çalıştayın Pazar günkü bölümünde Gazeteci-Yazar Orhan Uğuroğlu’nun moderatörlüğünde bir açık oturumun konuğu olacak. “Anadolu Basını Soruyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yanıtlıyor” isimli açık oturum, 1.5 saat sürecek. Kılıçdaroğlu’nun, yerel basın temsilcilerinin sorularına cevap vereceği çalıştayın bu bölümü dahil, Pazar günkü programın tamamı yerel ve ulusal kanallara canlı yayınla ulaştırılacak: (TÜRKSAT / Frekans: 11.623 Mhz / Polarizasyon: Horizantal / Sembol Rate: 3.700 / Fec: 5/6).

ANADOLU MEDYASININ SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK

Anadolu Medya Çalıştayı’na; TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı, TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, RATEM Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Ergin ve Ali Dönmez ile gazeteci-yazarlar Orhan Uğurlu ve Mutlu Tuncer konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar, basında sendikacılık, radyo tv yayıncılığı ve denetimi, Anadolu basınının sorunları, televizyon ve internet gazeteciliği, basın kanunu ve medyanın sorunlarına yönelik konuları masaya yatıracak.

TÜRKİYE BULUŞUYOR

Etkinliğe Adana, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manavgat, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak’tan gazeteciler cemiyeti yöneticileri ile yerel medya çalışanları katılıyor.