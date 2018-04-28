CHP'den Habertürk'e tepki

CHP'den Habertürk’ün internet sitesinin başında yer alan Barış Erkaya'nın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Abdullah Gül’ü ikna etmeye yolladığına ilişkin haber nedeniyle kovulmasına tepki.

Hulusi Akar haberi yüzünden kovuldu!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesaplarından yaptıklarındaki açıklamayla Habertürk'te yaşanan skandal olaya tepki gösterdi.



SERTEL: KEPAZELİK

Atila Sertel'in mesajı şöyle:



"Habertürk’ün internet sitesinin başındaki isim Barış Erkaya, Hulusi Akar’ın Erdoğan’ın talimatıyla Gül’ü ikna etmeye yolladığına ilişkin haber nedeniyle kovulmuş. Rezaletin, darbeci anlayışın haber olması nedeni ile gazetecinin işine son verilmesi utançtır, kepazeliktir."





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Barış Yarkadaş ise şöyle tepki gösterdi:

"Abdullah Gül-H. Akar-İbrahim Kalın'ın görüştüğü haberini yayınlayan Habertürk sitesi Genel Yayın Yönetmeni Barış Erkaya'nın kovulması, tam bir rezalettir. O haber, Gül'e verilen 24 Nisan Muhtırası'nın deşifre edilmesidir. Muhtıra verenler yerine, gazetecilere bedel ödetilemez!"