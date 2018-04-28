Hulusi Akar haberi yüzünden kovuldu!

Medyanın50tonu- Habertürk yönetimi haberi siteden kaldırmakla yetinmedi ve fatura kesmenin peşine düştü. Sitenin genel yayın yönetmenliğini yapan Barış Erkaya’dan savunma isteyen yönetim jet hızıyla karar aldı ve Erkaya’nın işine son verdi. Barış Erkaya Şubat 2017’de Habertürk internet sitesi genel yayın yönetmenliği görevine Gülin Çeliker’in ayrılması üzerine getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Habertürk'te yeni 'Alo Fatih' vakası! O haberi kaldırdılar

Habertürk’ün internet sitesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Abdullah Gül’ü aday olmaması konusunda ikna etmesi için Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı görevlendirdiği iddia edilmişti. “Erdoğan hangi isimleri Gül’e yolladı” başlığı ile yayımlanan haber, kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

İşte Akar ve Kalın'ın Gül ziyaretinin perde arkası