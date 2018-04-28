TGS İzmir'den yerel medya çağrısı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner, İzmir'de yaşayan, İzmir'den kazanç sağlayan, hizmet üreten kişi ve kurumların yerel medya ve televizyonlarına sahip çıkmak gerektiğini bildirdi.



Hüner, yaptığı açıklamada, yılın 365 günün en az 360 gününde gazete sayfalarında, intertet sitelerinde, televizyonlarda seslerini kentte yaşayanlara ve Türkiye kamuoyuna duyuranların, reklam, ilan, tanıtım faaliyeti gibi çalışmalarında da önceliği İzmir medyasına vermesini beklediklerini belirtti.



Hüner, şunları kaydetti:



''Bu uyarımız kesinlikle yanlış anlaşılmamalıdır. İzmir'in yerel gazetelerine, televizyonlarına sahip çıkılmaz ise, yarın o yöneticilerin seslerini duyan olmayacak. Biz kendi seslerine nefes vermelerini bekliyoruz. İzmir'de bir bir televizyonlar kapanırken, güç şartlarda kurulan, inadına gazetecilik faaliyeti yürütmek için çaba gösteren televizyon kanalları yerine, yaptıkları, yapacakları etkinlik ve faaliyetlerde reklam pastasının en büyük dilimini İstanbul medyasına sunmalarını kınıyoruz. İstanbul hayranlığı,hem kendilerine, hem kurumlarına hem de İzmir medyasına zarar vermektedir. Umarız bu hatadan kısa sürede dönerler. ''