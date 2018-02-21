Yılmaz Özdil asansör fetvasını yazdı: Daha ne yapsın Mustafa Kemal!

"Akp yandaşı Sosyal Doku Vakfı'nın başkanı “birbirini tanımayan bir kadınla bir

erkek asansöre binerse, halvet olurlar” dedi.

Harem selamlık asansör yakındır yani." diyen Özdil'in bugünkü 'Asansörde halvet' başlıklı yazısı şöyle;

Sene 1923…

Vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında kırmızı kalın perdeler vardı, duvar

gibi ayırırdı, kadınlar perdenin arkasında otururdu, karı-koca birlikte binseler

bile, kocalarıyla yan yana oturamazlardı. Anneleriyle binen yedi-sekiz yaşındaki

oğlan çocukları kadın bölümünde mi oturacak, erkek bölümünde mi oturacak,

Sene 2002…

Akp geldi.

*

TBMM başkanlığı, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez harem selamlık iftar verdi.

Milletvekillerine gönderilen davetiyede “hanım milletvekillerimize ayrıca iftar

yemeği tertip etmiş bulunmaktayız” denildi. “Kadın” kelimesi bile kullanılamadı,

“hanım” denildi.

TBMM'nin sosyal tesislerindeki yüzme havuzu ve spor salonu, harem selamlık

haline getirildi. Kadın milletvekilleri salı çarşamba, erkek milletvekilleri cuma

cumartesi girebiliyor.

Akp, İzmir'de harem selamlık miting yaptı. Demir bariyerlerle ayrıldı, kadınlar

miting alanına başka kapıdan, erkekler başka kapıdan alındı, böylece miting

meydanında kadınlar topluca başka yerde, erkekler topluca başka yerde

durmuş oldu.

Kadından sorumlu bakanlığın, kadın bakanının katıldığı Akp il kongresinde

harem selamlık oturuldu.

Spor bakanlığının gençlik kampları harem selamlık haline getirildi.

Akp'li belediye 3-6 yaş arası çocukların yüzme kursunu harem selamlık ayırdı.

3-6 yaşındaki erkek çocuklarına erkek, 3-6 yaşındaki kız çocuklarına kadın

eğitmenler kurs veriyor. Erkek velilerin 3-6 yaşındaki kız çocuklarını tribünden

seyretmelerine izin verilmiyor.

İstanbul'da ilköğretim okulunun kantini harem selamlık haline getirildi.

Öğrencilerin bisküvi gazoz alırken aynı sıraya girmesi yasaklandı, kızlar başka

sıraya, erkekler başka sıraya giriyor.

Harem selamlık oteller patladı.

Türk Standartları Enstitüsü Helal Teknik Komitesi tarafından “helal otel

kriterleri” belirlendi. Harem selamlık otellere altı yaş sınırı getirildi. Altı

yaşındaki oğlan çocukları harem selamlık otellerin kadın bölümüne girerse, o

otel “helal” olmuyormuş.

Turizm başkentimiz Antalya'da harem selamlık plajlar açıldı.

Malatya'da harem selamlık trambüs seferleri başladı, bilahare

Kahramanmaraş'ta harem selamlık seferler başladı, Van'da harem selamlık belediye otobüsü için imza kampanyası başlatıldı.

İstanbul büyükşehir belediyesi “harem selamlık metro ve hazırlıyor, “kadınlara özel vagon olmasını ister misiniz?” diye anket yaptırıyor.

(Akp'nin TBMM başkanı, kahkaha atan kadınların “iffetsiz” olduğunu söylüyor.

Profesör “topuklu ayakkabı ayete aykırıdır” diyor. TRT yorumcusu “hamilelerin

sokağa çıkması terbiyesizliktir” diyor. Milli eğitim müdürü “kız öğrencilerle

erkek öğrenciler aynı merdiveni kullanmasın” diyor. Anadolu lisesi müdürü,

kızlı erkekli halkoyunu oynanmasını “din dışı” ilan ediyor, halaya horona “zina”

diyor. Belediye otobüslerinde şortlu kızlara “şeytan” diye saldırılıyor.)

En son…

Akp yandaşı Sosyal Doku Vakfı'nın başkanı “birbirini tanımayan bir kadınla bir

erkek asansöre binerse, halvet olurlar” dedi.

Harem selamlık asansör yakındır yani.

*

Tee 1923…

Cumhuriyeti ilan etti, toplu taşıma araçlarındaki harem selamlık perdeleri

kaldırttı. “Bir milletin medeniyetini mi ölçmek istiyorsunuz; kadınlarına nasıl

muamele yapıldığına bakınız” diyordu.

*

Tee 2018…

Başına gelen felaketleri görmek istemeyen toplumun gözüne perde inmişse…

Daha ne yapsın Mustafa Kemal.