Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu

Hürriyet Gazetesi'nde Fikret Bila'nın yerine gelen isim belli oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila istifa etti. Bila’dan boşalan koltuğa yazar Vahap Munyar getirildi.

Demiören Holding, Hürriyet’in de içinde bulunduğu Doğan Medya’yı geçen günlerde satın almıştı. Diken’in ulaştığı Hürriyet’teki kaynaklar, Bila’nın istifa ettiği haberini doğruladı.

Ekonomi yazarı Vahap Munyar’ın da yeni yayın yönetmeni olduğu öğrenildi. Munyar yakın çevresine “Bir süredir görüşüyorduk, bu akşam ‘Evet’ dedim” dedi.

Daha önce Milliyet’te genel yayın yönetmenliği yapan Bila, 1 Mart 2017’de Hürriyet’in yayın yönetmeni olmuştu.



Vahap Munyar - Fikret Bila