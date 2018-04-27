27 Nisan 2018 20:20

Melis Alphan'ın yeni adresi belli oldu

Melis Alphan'ın yeni adresi belli oldu
Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından gazete ile yolları ayrılan ilk isim olan köşe yazarı Melis Alphan, Cumhuriyet’e geçti...
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Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından gazete ile yolları ayrılan ilk isim olan köşe yazarı Melis Alphan, Cumhuriyet’e geçti.

Hürriyet’ten ayrılışını “Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” ifadeleriyle duyuran Alphan’ın transferi Cumhuriyet yöneticileri tarafından teyit edildi. Alphan da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlıyorum. Pazartesi günü ilk yazımı okuyabilirsiniz” paylaşımında bulundu.

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Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu ve Çiğdem Toker, Alphan'ın paylaşımının ardından "Hoşgeldin" yorumunda bulundu.

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