Hürriyet'ten bomba istifa!

T24- Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etti. Bila, bir süre Milliyet Genel Yayın Genel Yönetmeni olarak birlikte çalıştığı Demirören ailesine istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini bildirdi.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e devredilmesinin ardından ilk istifa Hürriyet yazarlarından, bugün Cumhuriyet’te yazmaya başlayacağını duyuran Melis Alphan’dan gelmişti. İzleyen günlerde, devir işlemleri tamamlanmadan ve Hürriyet’in mevcut editoryal kadrosu henüz iş başındayken grup bünyesinde yeni patronaj tarafından yapılan operasyonlar rahatsızlık yarattı. Demirören yönetimi tarafından yapılan operasyonlar arasında, Doğan Haber Ajansı (DHA) yönetimine müdahale, Hurriyet.com.tr Yayın Direktörü Ercüment İşleyen’in hastanede tedavi gördüğü sırada izne gönderilmesi ve Kanal D Ana Haber’i sunan Ahmet Hakan ile Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevlerinden uzaklaştırılmaları da yer aldı. Demirören yönetimi, dün (26 Nisan Perşembe) Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu'nu Hürriyet’in internet sitesinin başına getirdi.

Aydın Doğan: Devir işlemleri bitene kadar…

Doğan Medya Grubu’nun 21 Mart’ta Demirören Holding’e satış kararının ardından yöneticilerin ve diğer editoryal kadroların durumunun ne olacağı gündeme geldi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, T24’e yaptığı açıklamada, ‘satış görüşmeleri sürecinde çalışanların durumunun gündeme gelmediğini, ancak gerekirse Demirören Grubu’yla görüşebileceğini’ söylemişti.

Aydın Doğan bu süreçte Milliyet Ankara İstihbarat Şefi, Ankara Temsilcisi, Genel Yayın Yönetmeni ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı Fikret Bila’ya, ‘devir işlemleri tamamlanana kadar görevden ayrılmaması arzusunu’ iletti. Devir işlemlerinin en erken 15 Mayıs’ta tamamlanacak olması ve Rekabet Kurulu’nun onayının ardından şirket genel kurullarının yapılması süreci henüz başlamamışken Demirören yönetiminin editoryal kadrolardaki operasyonları başladı.

Ahmet Hakan bırakma kararı aldı

Fikret Bila, daha önce genel yayın yönetmeni olarak Milliyet’te de birlikte çalıştığı Demirören ailesiyle yönetim anlayışında uzlaşamadı. Gelişmeleri değerlendiren Bila, bugün istifa kararını ve emeklilik işlemlerinin başlatılması talebini Demirören yönetimine iletti. Fikret Bila’nın idari görevini bıraktığı Hürriyet’te, köşe yazarı olarak devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Rekabet Kurumu Doğan’ın satışını inceleyecek

Sedat Ergin'in yerine gelmişti

Bila, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin sert tepkisi ve eş zamanlı olarak başlatılan ‘cunta’ soruşturması sürecinde görevden alınan Sedat Ergin’in yerine 1 Mart 2017’de Hürriyet’in başına geçmişti.

Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın güvendiği isimler arasında ön sıralarda yer alan Bila’nın Hürriyet’in başına geçmesinin 'Karargâh rahatsız' haberinin ardından başlayan krizle aynı zamanlarda gerçekleşmesi sebebiyle Ergin’in görevden alınmasına bu haberin sebep olduğu yorumları yapılmış, ancak T24’e konuşan kaynaklar kararın şubat ayı ortasında alındığını söylemişti.

2013 yılında Milliyet’in başına geçen Bila, Ağustos 2016’da görevinden istifa ederek Hürriyet’e geçmişti.

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Fikret Bila Kimdir?

Türkiye medyasının kıdemli isimlerinden olan Fikret Bila 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977 yılınsa, öğrenciyken, Yankı dergisinde başladı, daha sonra Nokta dergisinde de çalıştı.

Mezuniyetinin ardından parlamento adına devlet ve yerel yönetimler üzerinde denetim yapan Sayıştay'ın sınavını kazanarak denetçi oldu.

1980-1985 yılları arasında Sayıştay denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi’nden 1986 yılında doktora derecesi aldı.

Sayıştay yıllarının ardından gazeteciliğe dönen Bila, Milliyet'le özdeşleşen isimlerden biri oldu, muhabirliğin ardından Milliyet Ankara İstihbarat Şefliği'ne getirildi.

Orhan Tokatlı'nın yerine getirildiği Milliyet Ankara Temsilciliği döneminde CNN Türk’te Ankara Kulisi programını sundu.

Bila, uzun süre "Yön" başlıklı köşesinde günlük yazılar yazdığı Milliyet'in Demirören ailesine satılmasının ardından, 30 Temmuz 2013'te Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bila, 8 Haziran 2016'ya kadar sürdürdüğü bu görevin ardından, 1 Ağustos 2016'dan itibaren köşe yazarı olarak Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan Hürriyet'e geçti.

Uzun süre Milliyet Yayın Koordinatörlüğü yapan müteveffa gazeteci Hikmet Bila ile kardeş olan Fikret Bila'nın çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdi İpekçi, Çağdaş Gazeteciler Derneği gazetecilik ödüllerine değer görüldü.

Bila'nın "Komutanlar Cephesi", "Ankara'da Irak Savaşları", "Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler", "Phoenix: Ecevit'in Yeniden Doğuşu" başlıklı kitapları yayımlandı.