Demirören'den flaş karar!

Hürriyet, Posta, Kanal D ve CNN Türk gibi Türkiye'nin önemli kanal ve gazetelerinin Demirören Grubu’na geçmesinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.



MİLLİYET VATAN BAĞCILAR’A



Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; halihazırda Milliyet ve Vatan gazetelerini elinde bulunduran Demirörenlerin bu iki gazeteyi Çağlayan’dan Bağcılar’daki Doğan Medya Center’a taşımak istediği öğrenildi.

Demirörenler gazete ve televizyonları alırken satışa Doğan Medya Center binasını da eklemişti.



POSTA VE FANATİK KALIYOR



Doğan Medya Center dışında kalan Posta ve Fanatik gazeteleri için ise herhangi bir yer değişikliği söz konusu değil.

Trump Tower’da bulunan iki gazetenin devam eden kira sözleşmeleri nedeniyle yerinden ayrılmayacağı gelen haberler arasında.