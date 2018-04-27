BBC ses arşivini erişime açtı

BBC, arşivindeki 16 bin ses dosyasını kişisel, eğitsel ya da araştırma amaçlı gereksinimler için ücretsiz kullanıma açtı.

Sitede, doğadaki seslerden büyük şehirlerin meydanlarının, caddelerinin seslerine kadar çok geniş bir arşiv bulunuyor. Okyanusun ya da tropik bir kuşun sesi dinlenebiliyor. Arama yapılabilen sitede, bir şehre ya da bir canlıya ait seslere ulaşılabiliyor.

Örneğin sitedeki arama bölümüne İstanbul yazdığınızda karşınıza heyecan verici bir arşiv çıkıyor. Sokakta işportacılık yapan çocukların sesinden, Galata Köprüsü’nde kaydedilmiş bir ses; Sultanahmet Meydanı’nın sesinden Kadıköy’de bir markete kadar, sesler üzerinden ilginç bir yolculuk yapmak mümkün.

Arşivdeki sesler bilgisayara ayrıca WAV formatında bilgisayara indirilebiliyor. Ancak arşiv kayıtları ticari amaçlı kullanıma karşı lisanslı durumda.

Bu geniş arşive BBC Sound Effects adresinden ulaşabilirsiniz.