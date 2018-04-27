Özkök'ten AKP'li başkana çok sert yanıt

Ertuğrul Özkök , Erdoğan'a muhalif olanları 'kafir' ilan eden AKP Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'e yanıt verdi.

AKP Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olanları kafir olarak nitelendirdi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, AKP'li Özen'e köşesinden gönderme yaptı.

Özkök'ün bugünkü "Başkan hanım bak sana anlatayım kâfir kimdir" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

AKP Alanya Kadın Kolları Başkanı hanımefendi...

Hani şu “AKP’ye oy vermeyen kâfirdir” anlamına gelen tweet’i atan hanımefendi...

Bak sana anlatayım asıl kâfir kimdir...

Kâfir, cebinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık belgesi taşıyan insanlar sandık başına gittiğinde, bir bölümünün oyunu yok edilecek düşmanın oyu sayan kafayı taşıyan kişidir.

Kâfir, ülkeyi 4 yıl için kimin yöneteceğini belirleyici bir seçimi, kanlı bir savaş haline sokmaya çalışan kafayı taşıyan kişidir.

Kâfir, ülkesinin kutuplaşmasından, insanlarının birbirine düşman edilmesinden, aralarına nifak sokulmasından siyasi rant toplamaya çalışan kafayı taşıyan kişidir.

Kâfir, milletini dost-düşman, melek-şeytan, siyah-beyaz, bizden-ondan diye bölmeye kalkan kafayı taşıyan kişidir.

Kâfir, seçildiği an bütün milletin Cumhurbaşkanı olan kişinin, sadece kendi ‘Reisi’ olmasını isteyen kafayı taşıyan kimsedir.

Anladınız mı hanımefendi kimmiş kâfir...

AKP'li başkanın 'kafirler' sözüne CHP'den yanıt

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