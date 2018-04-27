Akın Atalay 543 gün sonra Cumhuriyet’te

Atalay’a, çok sayıda yazar, gazeteci ve yöneticiyle yargılandığı davada ‘örgüte yardım’ iddiasıyla yedi yıl üç ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Atalay, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Cumhuriyet’in haberine göre Atalay, bugün 543 gün sonra gazetesine gitti. Atalay’ın gazetenin çalışanları karşıladı.

Yola kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Atalay, ‘kendilerine ders vermek isteyenlerin boylarının ölçüsünü aldıklarını’ söyledi.

Atalay, eskideki gibi gazetecilik ilkelerine sadık kalarak, korkmadan, çekinmeden, inat ve ısrarla devam edeceklerini aktararak morallerini hiçbir şeyin bozamayacağını kaydetti.

Atalay şöyle devam etti: “Dünkü karar da sadece bizim, yargılananların değil, bu gazetenin şeref madalyasıdır. 94 yıllık anlamlı logo bizi korudu, bundan sonra da korumaya devam edecek. Onun adına yakışır şekilde yayıncılık yapmaya, eğlenerek-gülerek, ağız dolusu gülerek, kahkaha atarak yayıncılık yapmaya devam edeceğiz.”