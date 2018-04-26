Aslı Aydıntaşbaş: Erdoğan'ı ikinci turda yenebilecek tek isim...

CUMHURİYET - Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, muhalefetin "ortak" adayı olarak çıkacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi.

Erdoğan'ı ikinci turda yenebilecek tek ismin Gül olduğunu savunan Aydıntaşbaş, gündemdeki diğer isimlerin şansının zayıf olduğunu söyledi.

Aydıntaşbaş, "Tabii kim çıkarsa çıksın şu bir ger­çek: Dün ortaya çıkan tabloyla Tayyip Erdoğan, ciddi anlamda rahatlamış durumda. Artık işi, daha kolay" ifadesini kullandı.