Doğan Medya Grubu'nda üst düzey kriz...

İddiaya göre, Hürriyet.com.tr'de 14 gün ameliyat izni alan direktör Ercüment İşleyen 24 Haziran'a kadar zorunlu izne çıkarılmak istendi.

Medyaradar’ın haberine göre, Hürriyet.com.tr direktörü Ercüment İşleyen’e, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 14 günlük rapor verildi. Ancak yönetim raporlu olan İşleyen’i 24 Haziran seçimlerine kadar zorunlu izne çıkarmak istedi.

Dijital İçerik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Ercüment İşleyen bu isteğe karşı çıkınca yerine, Milliyet.com.tr Yayın Yönetmeni Bülent Ayanoğlu vekaleten getirildi. İşleyen’in İcra Kurulu Üyesi olması nedeniyle görev ancak vekaleten Ayanoğlu’na verilebildi.

Ercümet İşleyen, Doğan Grubu’ndan önce Demirören’in dijital yayın organlarında çalışıyordu.