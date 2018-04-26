Akın Atalay Adalet Nöbeti'ndeydi

Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, haksız tutuklamalar için düzenlenen Adalet Nöbeti’nin 56’ncısına katıldı. Dün gece mahkum edilerek tahliye olan Atalay, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin C kapısı girişindeki Themis heykellerinin bulunduğu alanda Cumhuriyet davasındaki kararlar için “#YokHükmünde ve #GazetecilikSuçDeğildir” diyenlerle bir aradaydı.

‘HUKUKTAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Nöbetin ardından basın açıklamasında konuşan Atalay şunları söyledi: “Hukuk bizden yana. İyilik bizden yana. Hep hukukun sınırları içinde yolumuza devam edeceğiz. ‘Çok sevinçliyim’ demek isterdim ama sevinemiyorum. İçeride bir sürü mağdur var. İnsan utanır sevinmeye. Bizi biliyorsunuz, terör örgütlerine üyelikle suçlayamadılar. Ama terör örgütlerine yardımla suçladılar. Üye olma suçundan daha fazla ceza verdiler. Ben hala uyanamayanlara şunu demek istiyorum: Yargının durumu bu duruma geldi. Bundan da anlayamıyorsanız daha ne diyelim? Gerçekten, haktan hukuktan yana olmaya devam edeceğiz.