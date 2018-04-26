Cumhuriyet'e verilen cezalar dış basında

BBC TÜRKÇE- Gazete verilen cezaların, Türkiye'de bağımsız medyanın yüzleştiği durumu gözler önüne serdiğini yazdı.

Davada 14 kişi hakkında hapis cezası verilirken, 3 kişi beraat etmişti.

Mahkeme, tutuklu yargılanan ve "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verilen Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tahliyesine hükmetmişti.

Financial Times'taki Ayla Jean Yackley imzalı haberde, insan hakları savunucularının çıkan kararları, "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirdikleri belirtiliyor.

Gazeteye konuşan Londra merkezli Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN International) avukatlarından Sarah Clarke, kararlar ile ilgili olarak şu yorumu yapmış:

"Ağır cezalar ile 24 Haziran'daki erken seçim öncesi tüm medyaya bir mesaj verilmek isteniyor. Seçimi denetleyecek özgür bir basının olmadığı bir ortamda, demokrasiyle bağdaşmayacak usulsüzlükler yapılmasından derin kaygı duyuyoruz."

'Böylesi bir suçlama Cumhuriyet personeli için çok acı bir durum'

Financial Times'taki haberde, savcuların Cumhuriyet'i, Fethullah Gülen ile gizlice işbirliği yapmakla suçladıkları, bunun gazete personeli için çok acı bir durum olduğu belirtiliyor.

Haberde gazetenin, karşı karşıya gelmelerinden çok önce hükümet ile Gülen yapılanması arasındaki bağlantıları kapsamlı yayınlarıyla gözler önüne serdiği kaydediliyor.

Financial Times, halen 100'den fazla gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye'nin bu klasmanda dünyada ilk sırada yer aldığını aktarmış okurlarına.

Avukat Sarah Clarke'a göre davada adil yargılanma hakkı düzenli şekilde ihlal edildi, davanın kendisi de basın özgürlüğüne temelden saldırıdan başka birşey değildi.

Haberde bu süreçte Cumhuriyet gazetejinin tirajının 2015 yılına kıyasla üçte bir oranında azalarak yaklaşık 37 bine gerilediği de belirtiliyor.