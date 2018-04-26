Cumhuriyet davası kesinleşirse, cezaevi süreleri ne kadar olacak?

T24- 31 Ekim 2016'daki gözaltı operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı. "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet yazar, yönetici, çizer ve muhabirlerine ceza yağdı.

Cumhuriyet davasında skandal! Gazetecilere ceza yağdı

Ceza İnfaz Kanunu'na göre, "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında alınan cezalar 4'te 3'ü oranında infaz ediliyor. Söz konusu süreden gözaltında ve tutuklu bulunulan gün sayısı düşülüyor. OHAL kapsamında çıkarılan 671 sayılı KHK ile şartlı tahliye sınırının 1 yıldan 2 yıla yükseltilmesi dolayısıyla kişilerin infaz sürelerinde bir yıl indirim uygulanıyor.

Cumhuriyet davasının cezalarının temyizde kesinleşmesi halinde Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 3 yıl 7 ay 10 gün, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu 3 yıl 2 ay 29 gün, Cumhuriyet yazarı Aydın Engin 4 yıl 7 ay 10 gün daha cezaevinde kalacak. Cumhuriyet avukatlarlarından Bülent Utku ve eski Cumhuriyet Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel ise tutuklu bulundukları süre gözönüne alınarak yeniden tutuklanmayacak.

Cumhuriyet davasının kesinleşmesi halinde Cumhuriyet yazar, yönetici, çizer ve muhabirlerinin tutuklu kalacakları süreler şöyle: