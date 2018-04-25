Cumhuriyet davasında skandal! Gazetecilere ceza yağdı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davaya bakan mahkeme heyetinin kararları açıklıyor:

Hapis cezası alan Akın Atalay hakkında tahliye kararı

İşte mahkeme salonundan gelen ilk bilgiler:

Sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır haklarında açılan davanın tanıklar açısından tefrikine.. Gunseli Özaltay hakkında acılan davada sanıkların ayrı ayrı beraatine..

Turhan Günay'ın beraatine, 220/7 ve 312'den beraatine..

Kadri Gürsel hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Murat Sabuncu hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Akın Atalay "güveni kötüye kullanmak" suçlamasından beraat, "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl, 3 ay, 15 gün hapis verildi.

Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı verildi.

Güray Öz hakkında "örgüte yardım" suçlamasından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Musa Kart hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Aydın Engin hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hikmet Çetinkaya hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Ahmet Şık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında 10 yıl hapis cezası ve tutukluluğa devam kararı verildi.

Emre İper hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Turhan Günay hakkında her iki suçlamadan da beraat kararı verildi.

7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Akın Atalay'ın tahliyesine karar verildi.

Mahkumiyet alan tüm tutuksuz sanıklara adlî kontrol uygulanmasına karar verildi.

Mahkumiyet ve beraat kararları oybirliğiyle alınırken, sadece Kadri Gürsel'in mahkumiyetine oy çokluğuyla hükmedildi.