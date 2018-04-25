Cumhuriyet Davası'nda karar günü

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla biri tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın sekizinci ve karar duruşması bugün (25 Nisan 2018) Silivri'de görülmeye devam edecek.

Dünkü duruşmada neler yaşandı?

Duruşmanın dünkü oturumuna, 542 gündür tutuklu bulunan İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın, basın ve ifade özgürlüğünün çiğnendiği suçlamalar karşısında sözlerini, ünlü şair Tevfik Fikret’in “Haksızlığın envaını gördük... bu mu kanun?/En gamlı sefaletlere düştük... bu mu devlet?/Devletse de, kanunsa da, artık yeter olsun;/Artık yeter olsun bu işkence, zulüm ve cehalet...” dizeleriyle bitirmesi damga vurdu.

Sanıklar, avukatlar ve izleyiciler salona alındı. Mahkeme heyetinin salona gelmesi bekleniyor