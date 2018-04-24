Cumhuriyet Davası: Demokrasi ayıbı işleniyor

Bu hafta görülecek oturumlar sonunda mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.

Cumhuriyet Gazetesi 18 yazar ve yöneticisinin yayın politikası suçlama konusu edilerek yargılandığı davanın 8. duruşması bugün Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek. Cuma gününe dek sürmesi planlanan duruşmaların ardından hükmün açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesine destek olmak için çok sayıda milletvekili, gazeteci ve hak savunucusu Silivri'ye geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada "Umuyorum, bugün başlayacak duruşmaların sonunda Akın'ı alacağız ve özgürlüğüne kavuşturacağız. Cumhuriyet burada demokrasi mücadelesi verdi. Etrafında oluşturduğu dayanışma ağıyla Türkiye'de hiçbir şeyin bitmediğini ve dayanışmayla umudun yeniden yetiştirilebileceğini ortaya koydu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, duruşma öncesi şu açıklamayı yaptı: Akın Atalay, tam 541 gündür arkamda görmüş olduğunuz cezaevinde haksız, hukuksuz bir şekilde yatırılıyor. Akın Atalay'ın suçunun ne olduğunu bugüne kadar mahkeme heyeti söyleyemedi. Belki son karar duruşmasında söyleyebilirler diye umut ediyoruz. Biz biliyoruz ki Akın Atalay'ın gazetecilik yapmak dışında bir suçu yok. Akın Atalay'ı umarım perşembe veya cuma günü yeniden özgürlüğüne kavuşmuş bir şekilde görürüz. Bu cezaevinde yatan onlarca gazetecinin de bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Burada bir demokrasi ayıbı işleniyor.