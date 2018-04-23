Yeni Akit'ten skandal 23 Nisan yorumu!

Gerici Yeni Akit gazetesi, 23 Nisan'da NTV canlı yayınında dans eden çocuklar için 'istismar ediliyor' yorumunda bulundu.

Tan Sağtürk'ün eğitmenliğini yaptığı çocuklar, 23 Nisan özel yayınında NTV ekranlarında dans etti. Gerici Yeni Akit gazetesi ise çocukların canlı yayında dans etmesini 'istismar' olarak vurguladı. Bununla da yetinmeyen gazete, haberinde "Tan Sağtürk'ün eğittiği ve cinsel içerikli hareketlerin yoğun şekilde sarfedildiği danslarla çocuklar istismar edildi" ifadelerine yer verdi.

Başta Ensar Vakfı'nda yaşanan tecavüz skandalı olmak üzere tarikat ve cemaat yurtlarında ortaya çıkan istismar haberlerine atıfta bulunan gazete, "Son dönemde, “çocuk istismarları” üzerinden aslı astarı olmayan iftirarlarla Müslümanlara saldırarak zan altında bırakmaya çalışanların, NTV canlı yayınında gerçekleşen ve çocuk istismarının aleni bir şekilde yapıldığı rezalete seslerini çıkarmamaları samimiyetsizliğin bu kadarı dedirtti" diyerek günah çıkarttı.

Gazete, haberinde canlı yayından çekilmiş görüntüyü ise buzlayarak koydu.