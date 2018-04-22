Çilingiroğlu 'adalet mi var?' deyince TRT'de...

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da konuk olduğu programda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çıkan olayları eleştirdi.

Çilingiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kulladınığı "Ben baskı olduğunu düşünmüyorum" sözleri tartışma yaratmıştı.

Evrensel’de yer alan habere göre, tatil edilen derbi ile ilgili güvenlik ihlallerine dikkat çeken Çilingiroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu gazetelerdeki spor yazarlarını eleştirdi. Çilingiroğlu’nun, “Olayları eleştirmesi gereken çoğu insan federasyon başkanının gazetesinde yazı yazıyor. Bu sana doğal geliyor mu? Hadi eleştirsinler bakalım federasyon başkanını” demesi dikkat çekti.

Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajda söylediği, “Ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Güneyde isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum. Bazı insanların siyasi söylemleri oluyor. Onlar rahatsız ediyor olabilir” sözleriyle gündeme gelmişti.