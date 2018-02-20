Habertürk özür diledi

Habertürk gazetesi bugünkü sayısında, yanlış tarihle çıktığını belirterek okurlarından özür diledi.

azete, "20 Şubat 2018" tarihi yerine "20 Ocak 2018" tarihi ile çıktı.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Habertürk Gazetesi’nin bugünkü sayısının birinci sayfasında yayın tarihi '20 Şubat 2018 Salı' yerine yanlışlıkla '20 Ocak 2018 Salı' yazılmıştır. Gazetemizin ilgili tüm birimlerinin sorumluluğunda olan bu hata için çok üzgünüz. Okurlarımızdan teker teker özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

İşte Habertürk'ün bugünkü "20 Ocak" hatalı sayısı: