Yeni haber televizyonu yayın hayatına başlıyor

MEDYATAVA - Türkiye’nin yeni haber televizyonu TR Haber, kadrosunu takviye etmeye devam ediyor.

Yeni televizyonun İstanbul Haber Müdürlüğü görevini, Mustafa Erdoğan yürütecek. Dış Haberler Müdürü de, gazeteci, Nevzat Başer. Adliye koridorlarının en deneyimli isimlerinden biri olan Ali Dağlar, TR Haber’in şef editörü oldu.

Tuba Atav ve Orkun Yazgan ise, hazırlayıp sunacakları haber kuşaklarıyla kamuoyunun gözü kulağı olacak.

Salih Selçuk ve Yavuz Oğhan’ın yönetimindeki TR Haber’in, 19 Mayıs’ta ekranlarda olması planlanıyor.