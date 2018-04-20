20 Nisan 2018 15:56

KRT'den Erdoğan'a davet: 'Kılıçdaroğlu gibi...'

KRT'den Erdoğan'a davet: 'Kılıçdaroğlu gibi...'
"Sayın Cumhurbaşkanı'm, sizi KRT'ye de bekleriz"
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KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, "Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı programına

Cilara, kişisel Twitter hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'ye konuk oluyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı'm, sizi KRT'ye de bekleriz. Sayın Kılıçdaroğlu programıma katıldı, programdan önce 'ne istersen sorabilirsin' denildi. Sizin de Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum. "

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