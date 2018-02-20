Çinli kızlar bu kez de böyle meydan okuyorlar

Geçtiğimiz aylarda Çin'in sosyal medya ağı Webio'da A4 kağıtlarını karın ya da bel bölgelerine koyan kadınlar fotoğraflarını paylaşıyor ve bellerinin A4 kağıdı boyutunda olduğunu ispatlamaya çalışıyorlardı.

Buna benzer bir uygulama daha geldi. Tabii ki yine Çin'den. Adı 'Waist Challenge' yani bel mücadelesi. Bellerinin ne kadar ince olduğunu kanıtlamak isteyen kadınlar bel çevresinin biri tarafından sarılarak su içilmesini istiyorlar.

Bu yeni trendin kime nasıl bir katkısı var bilinmiyor ama sosyal medyada 13 bin kişi bunu deneyerek fotoğraflarını paylaştı. Bazıları bu yöntemin kilo vermek için motivasyon sağlayacağını düşünüyor bazıları da insanlarda yeme bozukluklarına yol açacağı konusunda endişe duyduğunu belirtiyor.

Bir önceki trend ise bel çevresinin A4 kağıdı ile ölçülmesiydi