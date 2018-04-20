Ahmet Hakan'dan Akit yazarına tepki

Yeni Akit yazarı Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, “Fethullah Gülen olsam” başlıklı dünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Türbanı nedeniyle Meclis'te tartışma yaratan eski Refah Partili Merve Kavakçı’nın ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı’nın babası olan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, yazısında FETÖ lideri Fethullah Gülen’in Türkiye’ye dönmesini istemişti. Kavakçı, FETÖ liderinin “Yanlış yaptık, tevbe, hem de tevbe-i nasuh ile tevbe ediyorum” diyerek affedilmesini tavsiye etmiş, “Türkiye’ye dönünce ve iktidar ile iyi münasebetlerini tesis edince, eminim, ona muamele de iyileşecek, böylece dış güçlerin tesirinden uzak olarak hayatının son günlerini yurtta geçirecek” ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Yeni Akit'in internet sitesinden kaldırdığı yazıyı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, bu yazıyı başkası yazsaydı şimdiye kadar 'terör örgütünü övme’ suçundan açılan davaların konusu olacağını söyledi.

TÖVBE EDERSE FETULLAH AFFEDİLİRMİŞ

Prof. Yusuf Ziya Kavakçı, Akit gazetesinde şunları yazmış:

- Fetullah Gülen özür dileyip tövbe etsin.

- Türkiye’ye gelsin.

- Müslüman âlimler yetiştirsin.

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Şu işe bakın yahu!

Fetullah’ın izinin izinden geçenler bile işlerinden atılıp hapislere tıkılacak...

Ama Fetullah tövbe edip kurtulacak.

Kurtulduğu yetmiyormuş gibi...

Faaliyetlerine de devam edecek.

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Bunu Prof. Yusuf Ziya Kavakçı gibi AK Parti mahallesinin ‘ağabey’ bildiği biri değil de...

Başka biri yazsaydı...

Şimdiye çoktan ‘terör örgütünü övme’ suçundan açılan davaların konusu olurdu.